Двоє цивільних постраждали на Донбасі внаслідок обстрілів, - ОБСЄ
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Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала травмування двох цивільних унаслідок обстрілу бойовиків. Це сталося в населеному пункті Олександрівка, неподалік Донецька, 12 листопада.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті СММ ОБСЕ за 24 листопада.
Спостерігачі повідомили, що постраждали двоє чоловіків - один віком приблизно 60-69 років і його онук 20-29 років.
Вибух стався біля будинку, де живуть постраждалі. Вони обидва зазнали травм, які пов'язані з втратою слуху.
Медперсонал лікарні у Донецьку повідомив команді Місії, що 13 листопада чоловік (20-29 років) надійшов до лікарні з порушенням слуху і підвищеним артеріальним тиском. За їхньою оцінкою, це сталося в результаті вибуху.