Україна запросила Чорногорію до роботи в Кримській платформі, - МЗС

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з послом Чорногорії в Україні Драгіцею Понорац запросила чорногорську сторону приєднатися до роботи ініціативи "Кримська платформа".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Джапарова висловила вдячність за підтримку Чорногорією суверенітету та територіальної цілісності України та поінформувала про порушення прав людини і мілітаризацію Криму з боку РФ.

Зі свого боку посол зазначила, що Чорногорія займає чітку позицію щодо невизнання тимчасової окупації українського півострова, активно підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України, а також приєднується до санкційної політики ЄС щодо Росії.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна має вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці глави МЗС Еміне Джапарової, створення платформи має на меті "поставити багаторівневу рамку, яка буде тримати тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він відбуватиметься щорічно 26 лютого - в день опору Криму російській окупації.

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