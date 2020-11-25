У низці країн Європи фіксують рекордні показники добової смертності через COVID-19, однак темпи поширення інфекції знижуються

У низці країн Європи фіксують максимальні показники добової смертності серед інфікованих коронавірусом COVID-19, водночас спостерігається зниження темпів поширення інфекції, зокрема, у Франції та Великій Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

В Італії зафіксовано рекордний з кінця березня добовий приріст смертей - за останні 24 години в країні померли 853 інфіковані, що більш ніж на 200 людей вище за показник попереднього дня.

Крім того, за добу виявили 23 тис. 232 нові випадки коронавірусу, що трохи вище, ніж напередодні (22 тис. 930). Рекордний приріст випадків зараження зафіксували 13 листопада, він становив 40 тис. 902.

За даними федерації лікарів Італії, 27 співробітників охорони здоров'я померли за останні 10 днів від наслідків зараження коронавірусом, захворіли за останній місяць 27 тис. медичних працівників.

За час пандемії в Італії діагностували понад 1,4 млн випадків зараження коронавірусом. При цьому понад 51 тис. заражених померли. Італія стала шостою країною в світі і другою у Європі - після Великої Британії, де показник смертності перевищив цю позначку. Тим часом, понад 605 тис. італійців успішно одужали, перехворівши на коронавірусну інфекцію.

Максимальний показник добової смертності серед інфікованих за другу хвилю пандемії зафіксовано в Іспанії. За останні 24 години в країні померли 537 заражених на COVID-19. Попередній рекорд за другу хвилю був встановлений тиждень тому, він становив 436 летальних випадків за добу.

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Влада зареєструвала 12 тис. 228 випадків коронавірусу за добу.

Всього в країні з початку пандемії COVID-19 діагностували майже 1,6 млн інфікованих, до того ж загальна кількість летальних випадків серед хворих становить понад 43,6 тис.

Напередодні повідомлялося, що в Іспанії показник випадків коронавірусу на 100 тис. жителів країни, виходячи зі статистики за два тижні, знизився до 374. Зазначається, що вперше з 23 жовтня він становить менше 400.

Добові показники захворюваності знижуються у Франції: за добу виявлено 9 тис. 155 випадків коронавірусу. Напередодні органи охорони здоров'я Франції зафіксували 4 тис. 452 випадки COVID-19 за добу. Такі низькі показники, зокрема, пояснюються традиційно меншою кількістю тестувань у неділю, зазначали західні ЗМІ. Проте, цифри захворюваності продовжують падати з 20 листопада.

За добу у Франції померли 458 осіб (напередодні 501). Таким чином, кількість смертей, пов'язаних із COVID-19, у Франції перевищила позначку в 50 тис. і становить 50 тис. 237.

Всього у Франції виявили 2 млн 153 тис. 815 випадків COVID-19. За захворюваністю на коронавірус Франція посідає четверте місце у світі, а за смертністю - сьоме.

Як заявив у вівторок президент Франції Емманюель Макрон, у країні добігла кінця друга хвиля пандемії коронавірусу. На цих вихідних, за повідомленням президента, почнуть послаблювати запроваджений у країні режим ізоляції, таким чином, до Різдва відкриються магазини, театри і кінотеатри. При цьому, за словами Макрона, ресторани, кафе і бари не працюватимуть до 20 січня для того, щоб не викликати розвитку третьої хвилі пандемії.

У Великій Британії зареєстровано найнижчий добовий приріст заражених COVID-19 - за останні 24 години виявили 11 тис. 299 випадків. Одночасно добова кількість смертей серед інфікованих зросла втричі порівняно з попереднім днем - до 608.

Раніше у вівторок влада ухвалила рішення скоротити обов'язковий 14-денний карантин для людей з країн, після прибуття з яких потрібний цей захід через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, всього у Великій Британії за час пандемії виявили понад 1,5 млн випадків зараження коронавірусом, понад 55,8 тис. осіб з COVID-19 померли.

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Тим часом західні ЗМІ повідомляють, що у Швеції, яка навесні 2020 року, під час першої хвилі коронавірусу, не запроваджувала локдаун, Агентство з охорони здоров'я і соцдопомоги при МОЗ розкритикувало роботу будинків престарілих в епідемію, що призвела до масових смертей у цих установах. Так, у Швеції приблизно половина з 6,5 тис. летальних випадків, пов'язаних із COVID-19, припала на будинки престарілих.

Згідно з висновками агентства, в "серйозних недоліках", що проявилися в системі соціального забезпечення, не можна звинувачувати одну лише епідемію. Разом із тим, у період з березня до червня 2020 року 20% хворі на коронавірус у будинках для літніх людей були обстежені лікарями в індивідуальному порядку. У тому випадку, коли пацієнтів обстежували, у менш ніж 10% це був медичний огляд, більшість отримали консультацію телефоном. Лікуванню також було завдано шкоди через неправильні дані в медичних картах постояльців будинків престарілих.

В агентстві дійшли висновку, що жителі будинків престарілих не отримали нормальної допомоги в разі зараження або передбачуваного зараження коронавірусом.

ЗМІ нагадують, що одним із найжорсткіших обмежувальних заходів у Швеції навесні була заборона на вільне відвідування будинків престарілих. Заборона діяла з 1 квітня до 1 жовтня.

Відсутність повноцінної ізоляції в Швеції мала широку підтримку, зазначають ЗМІ, але також викликала багато критики, оскільки кількість летальних випадків, пов'язаних із COVID-19, у Швеції виявилася вищою, ніж у країн-сусідів.

Всього в Швеції виявили 225 тис. 560 випадків коронавірусу, 6,5 тис. людей померли. Нині в цій країні діють заходи переважно рекомендаційного характеру. У кількох регіонах, включно зі Стокгольмом, людям радять уникати громадських місць і магазинів, за винятком продуктових і аптек, а також не ходити на вечірки або інші заходи за участю великої кількості людей.