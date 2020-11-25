Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден став першим в історії виборів президента у США, кому вдалося набрати 80 млн голосів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це свідчить підрахунок, який опублікував телеканал NBC.

За даними каналу, демократ отримав 80 011 351 голос, а за кандидата від республіканців і чинного президента США Дональда Трампа проголосували 73 881 795 виборців. Інші кандидати разом набрали 2 867 515 голосів.

3 листопада в США відбулися президентські вибори, основними претендентами на пост глави держави є демократ Джо Байден і чинний президент, республіканець Дональд Трамп.

7 листопада провідні американські ЗМІ - ABC News, FOX News, CNN, AP і NBC - оголосили про перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.

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Байдену направили привітання багато світових лідерів.

Зазначимо, що попередній рекорд був встановлений Бараком Обамою у 2008-му - 69,5 млн голосів.

Як зазначає Associated Press, Трамп також став рекордсменом, отримавши понад 70 млн голосів американців як кандидат у президенти. Рекордною, за даними агентства, стала і явка на виборах. Вона становить приблизно 65%, що є найвищим показником з 1908 року.