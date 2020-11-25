Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це свідчить підрахунок, який опублікував телеканал NBC.
За даними каналу, демократ отримав 80 011 351 голос, а за кандидата від республіканців і чинного президента США Дональда Трампа проголосували 73 881 795 виборців. Інші кандидати разом набрали 2 867 515 голосів.
3 листопада в США відбулися президентські вибори, основними претендентами на пост глави держави є демократ Джо Байден і чинний президент, республіканець Дональд Трамп.
7 листопада провідні американські ЗМІ - ABC News, FOX News, CNN, AP і NBC - оголосили про перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у США.
Байдену направили привітання багато світових лідерів.
Зазначимо, що попередній рекорд був встановлений Бараком Обамою у 2008-му - 69,5 млн голосів.
Як зазначає Associated Press, Трамп також став рекордсменом, отримавши понад 70 млн голосів американців як кандидат у президенти. Рекордною, за даними агентства, стала і явка на виборах. Вона становить приблизно 65%, що є найвищим показником з 1908 року.