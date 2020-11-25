Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії

На цей момент точно порахувати кількість медичних працівників, які звільнилися від початку епідемії коронавірусу складно, але їх приблизно 34 тисячі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у токшоу "Країна" на "5 каналі".

"Для нас цінний кожен медпрацівник, а не тільки лікар. Я не володію на цю хвилину точною інформацією щодо кількості тих, хто звільнився, але це приблизно 34 тис. Вони інколи звільняються і переходять в інші лікарні, в інші медичні установи. Тому ми зможемо зробити цей аналіз за всіма статистичними даними, коли закінчиться відповідний рік, коли можна буде повністю порівняти і подивитися, яка кількість повністю пішла із системи охорони здоров'я", – розказав міністр.

Він додав, що необхідно подивитися, у зв'язку з чим медпрацівники звільняються, на основні причини звільнення.

"У нас робота медичних працівників недооцінена. Наше завдання нарешті справді зробити роботу медпрацівників оцінену так, як вона того потребує", – підсумував Максим Степанов.

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Нагадаємо, раніше очільник МОЗ заявив, що якщо кількість нових хворих на коронавірус зростатиме і надалі, Україні може не вистачити медпрацівників.