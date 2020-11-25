Новини • Коронавірус і карантин

Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії

6 36839
Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії
На цей момент точно порахувати кількість медичних працівників, які звільнилися від початку епідемії коронавірусу складно, але їх приблизно 34 тисячі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у токшоу "Країна" на "5 каналі".

"Для нас цінний кожен медпрацівник, а не тільки лікар. Я не володію на цю хвилину точною інформацією щодо кількості тих, хто звільнився, але це приблизно 34 тис. Вони інколи звільняються і переходять в інші лікарні, в інші медичні установи. Тому ми зможемо зробити цей аналіз за всіма статистичними даними, коли закінчиться відповідний рік, коли можна буде повністю порівняти і подивитися, яка кількість повністю пішла із системи охорони здоров'я", – розказав міністр.

Він додав, що необхідно подивитися, у зв'язку з чим медпрацівники звільняються, на основні причини звільнення.

"У нас робота медичних працівників недооцінена. Наше завдання нарешті справді зробити роботу медпрацівників оцінену так, як вона того потребує", – підсумував Максим Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По країні в нас 12 тисяч ліжок з киснем, але в окремих регіонах - різна епідеміологічна ситуація, десь їх бракує, - Степанов

Нагадаємо, раніше очільник МОЗ заявив, що якщо кількість нових хворих на коронавірус зростатиме і надалі, Україні може не вистачити медпрацівників.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Уроды зелёные , вы украли деньги у врачей , позорные копейки не выплачиваете ! А ваша прокурорша Венедиктова с муженьком аферу провернула на 750 000
  • Антип61
    Шмыгаль заявил, что через 15 лет пенсии платить будет нечем. Как в этой ситуации поступит врач, которому до пенсии 15-20 лет осталось, а во многих странах ЕС для пенсии достаточно 10-15 лет стажа и они приглашают на работу наших врачей?
  • Скромный Кролик
    тем выше я ценю подвиг тех, кто остался Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії - Цензор.НЕТ 7711 святые люди. И я это серьезно говорю.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини