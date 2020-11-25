Приблизно 34 тисячі, - Степанов назвав кількість медпрацівників, які звільнилися від початку пандемії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у токшоу "Країна" на "5 каналі".
"Для нас цінний кожен медпрацівник, а не тільки лікар. Я не володію на цю хвилину точною інформацією щодо кількості тих, хто звільнився, але це приблизно 34 тис. Вони інколи звільняються і переходять в інші лікарні, в інші медичні установи. Тому ми зможемо зробити цей аналіз за всіма статистичними даними, коли закінчиться відповідний рік, коли можна буде повністю порівняти і подивитися, яка кількість повністю пішла із системи охорони здоров'я", – розказав міністр.
Він додав, що необхідно подивитися, у зв'язку з чим медпрацівники звільняються, на основні причини звільнення.
"У нас робота медичних працівників недооцінена. Наше завдання нарешті справді зробити роботу медпрацівників оцінену так, як вона того потребує", – підсумував Максим Степанов.
Нагадаємо, раніше очільник МОЗ заявив, що якщо кількість нових хворих на коронавірус зростатиме і надалі, Україні може не вистачити медпрацівників.