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В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали

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В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали
В Україні станом на ранок середи, 25 листопада, зафіксовано 13 882 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8298 осіб, померли 229 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 882 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.

Також за минулу добу В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 01

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 02госпіталізовано – 1 818 осіб;

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 02летальних випадків – 229;

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 02одужало – 8 420 осіб;

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 02здійснено тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).

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За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 01

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 07захворіло – 661 858 осіб;

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 07одужало – 307 778 осіб;

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 07летальних випадків – 11 492;

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 11
В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали 12

Топ коментарі

  • Дилетант Дилетантов
    не нужно было клоунов выбирать
    теперь это расплата за идиотию
  • Алексей Хмара
    8 место в мире. Как какая хрень так Украина в первых рядах.
  • Тарас Резниченко
    Смешной вопрос.
    Если тупые гои не признают вирус и хотят умирать, зачем им мешать?
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