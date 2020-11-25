В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"13 882 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 818 осіб;
летальних випадків – 229;
одужало – 8 420 осіб;
здійснено тестувань за добу – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 661 858 осіб;
одужало – 307 778 осіб;
летальних випадків – 11 492;
проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях", - розповів Степанов.