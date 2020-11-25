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Наступний етап оборонної реформи - переведення управлінських процесів ЗСУ на нову доктринальну базу до 2022 року, - Таран

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Наступний етап оборонної реформи - переведення управлінських процесів ЗСУ на нову доктринальну базу до 2022 року, - Таран
Переведення управлінських процесів та засад функціонування Збройних Сил України на нову доктринальну базу до кінця 2022 року є амбітною метою щойно започаткованого нами етапу оборонної реформи, сказав міністр оборони України Андрій Таран під час відеоконференцзв'язку з послом Канади в Україні Ларисою Галадзою.

"Очільник оборонного відомства підкреслив, що зазначена мета потребує підготовки фахівців, спроможних діяти відповідно до її положень. Він також додав, що у Збройних Силах України має бути запроваджений новий стиль військового лідерства, нова філософія відносин у військових колективах, а також відбутися зміна військової культури", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Таран зауважив, що яскравим прикладом підтримки з боку Канади оборонної реформи та зусиль для досягнення зазначеної мети є імплементація Угоди про співробітництво у сфері інституційної оборонної реформи, підписаної 19 серпня між оборонними відомствами обох країн.

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Крім того, під час спілкування канадською стороною було представлено проєкт "PROTECT", що дозволить посилити інституційні можливості та інвестувати в людські ресурси з метою подальшої реалізації євроатлантичних прагнень України.

Як зазначається, Таран подякував Уряду Канади та особисто Ларисі Галадзі за незмінну підтримку Міністерства оборони та Збройних Сил України на шляху реалізації оборонної реформи відповідно до стандартів НАТО.

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Топ коментарі

  • Laur Balaur
    Совковые генералы не могут сделать реформу.
  • 5 копійок
    Чекаю коли зелена потвора прогундосить скільки днів вже не стріляють.
  • 5 копійок
    "25.11.20 07:27 Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Авдеевки. За сутки - четыре вражеских обстрела, - штаб ОС"
    Ану вичави ти що небудь.
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