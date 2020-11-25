У Нідерландах сьогодні продовжаться слухання у справі МН17

У Нідерландах сьогодні, 25 листопада, відбудеться чергове судове засідання у справі збиття літака рейсу МН17 над Донбасом.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на засіданні суд повинен оголосити рішення щодо запитів захисту одного з обвинувачених Олега Пулатова.

Засідання призначене на 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом - ред.). Слухання у справах проти трьох інших обвинувачених (Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського і Леоніда Харченка) будуть продовжені 1 лютого 2021 року.

Як повідомлялося, сторона захисту Пулатова вимагає заново допитати експертів і свідків у справі MH17, а також заново дослідити всі докази.

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