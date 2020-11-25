Держдеп США розпочав процес передачі влади Байдену, - Помпео
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Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що в Держдепартаменті розпочався процес передачі влади обраному президенту Джо Байдену.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Сьогодні ми почали процес і зробимо все, що потрібно за законом. Ми будемо робити так, щоб це спрацювало", - зазначив Помпео.
У Держдепі ухвалили відповідне рішення після того, як Управління загальних служб Білого дому, яке відповідає за ці питання, повідомило Байдену про готовність адміністрації чинного президента Дональда Трампа почати процес передачі влади.