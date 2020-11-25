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Держдеп США розпочав процес передачі влади Байдену, - Помпео

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Держдеп США розпочав процес передачі влади Байдену, - Помпео
Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що в Держдепартаменті розпочався процес передачі влади обраному президенту Джо Байдену.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Сьогодні ми почали процес і зробимо все, що потрібно за законом. Ми будемо робити так, щоб це спрацювало", - зазначив Помпео.

У Держдепі ухвалили відповідне рішення після того, як Управління загальних служб Білого дому, яке відповідає за ці питання, повідомило Байдену про готовність адміністрації чинного президента Дональда Трампа почати процес передачі влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перехід до другої адміністрації Трампа відбудеться плавно", - Помпео

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Нарешті, до Трампа дійшло звернення американського народу: "Куме, не тратьте дарма сили... Ідіть на дно...".
  • Павел Стрембовский
    Ну вот и все) А рашики так мечтали увидеть гражданскую войну в США))) Откуда идиотам знать, что такое выборы)))
  • Danis Nielsen
    Боже храни Америку и Байдена ! 🙏
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