Офіс Президента направив до ВРП лист щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва, - заступник голови ОП Смирнов

В Офісі Президента України заявили про початок консультацій щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва. Однак у Вищій раді правосуддя це спростовують.

Як пояснив у коментарі виданню глава ради Андрій Овсієнко, ця процедура чітко визначена законом "Про Вищу раду правосуддя" і законом "Про судоустрій і статус суддів", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Але на цей момент (середина листопада. - Ред.) з Офісу Президента жодних документів або запитів до нас не надходило", - сказав Овсієнко.

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У Зеленського здивовані такими заявами і запевняють, що направили відповідний лист у Раду правосуддя.

"Минулого тижня (16-22 листопада - Ред.) від Офісу Президента на адресу Вищої ради правосуддя було офіційно направлено лист, у якому ми просимо ВРП визначитися з позицією щодо цього питання. Так і проходять ці консультації", - пояснив заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"