Необхідний для траншу МВФ законопроєкт про очищення ВРП вже напрацьовано: тривають останні дискусії щодо дрібних деталей, - Малюська

Законопроєкт про "очищення" Вищої ради правосуддя (ВРП) буде представлено найближчими днями західним партнерам. Цей законопроєкт є необхідним для отримання траншу від Міжнародного валютного фонду.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, законопроєкт про "очищення" ВРП вже напрацьовано в Офісі Президента, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це важливий маркер (закон про ВРП. - Ред.), і зараз тривають активні переговори з МВФ, щоб зрозуміти, які наші наступні кроки і які будуть дати", - сказав Малюська.

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Міністр зазначив, що згідно з Меморандумом з МВФ цей закон мав бути вже ухвалений. Однак процес трохи загальмувала конституційна криза в Україні.

"Але я думаю, що текст, який буде наданий ключовим стейкхолдерам, буде готовий протягом найближчих днів", - розповів Малюська.

Він додав, що зараз в Офісі Президента тривають "останні дискусії щодо дрібних деталей" законопроєкту.

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Раніше повідомлялося, що підписавши Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), Україна взяла на себе зобов'язання запровадити механізм "очищення" Вищої ради правосуддя.