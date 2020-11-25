Україна залишилася без грошей у цьому році, у бюджеті бракує мінімум 40 млрд, - заступник голови фінансового комітету Железняк
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"Головна проблема - це те, що фактично не залишилося грошей. Була величезна діра в бюджеті, яку хотіли закрити за рахунок МВФ, ЄС і Світового банку. Але грошей нам більше ніхто не дасть - через ганебне рішення щодо антикорупційної системи і незалежності Нацбанку. А держава більше грошей не заробила", - зазначив Железняк.
За його словами, перші сигнали "були ще минулого тижня, коли Держказначейство заморозило витрати, і грошей ніхто не отримав".
"Це означає, що держава поки що здатна платити зарплату, пенсії, зовнішній борг і деякі програми в оборонній галузі. На все інше грошей немає. На будівництво дороги, школи, обладнання для лікарень - на все це грошей немає. І швидше за все і не буде", - вважає Железняк.
Нардеп зазначив, що зараз владі потрібно якось знайти гроші на зовнішніх ринках або скорочувати витрати.
"За нашими підрахунками, від 50 до 120 млрд гривень не буде сплачено з держбюджету. І це відчує кожен - десь не добудують дорогу, не закриють дах в школі, а десь не виплатять зарплату працівникам ... Складний етап починається зараз і до грудня, коли грошей на рахунках просто не буде", - додав Железняк.