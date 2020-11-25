Імміграційна реформа, скасування указів Трампа і боротьба з COVID-19: Байден озвучив плани на перші 100 днів свого президентства

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден розповів, що планує зробити протягом перших 100 днів свого перебування на посаді глави держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия", про це він повідомив в інтерв'ю NBC, опубліковане в середу, 25 листопада.

Так, демократ має намір провести імміграційну реформу, а також скасувати низку указів чинного президента Дональда Трампа про довкілля, які, на його думку, погіршили екологічну обстановку в країні.

"Я направлю в сенат Сполучених Штатів законопроєкт про імміграцію, який дозволить отримати громадянство більш ніж 11 млн незареєстрованих людей в Америці", - сказав він.

Крім того, Байден має намір надати допомогу владі штатів, які постраждали від пандемії, "негайну допомогу", проте не уточнив, як саме планує це зробити.

Також демократ зазначив, що не планує ініціювати розслідування щодо Трампа після свого приходу до влади.

"Я не буду робити те, що робить цей президент, і використовувати міністерство юстиції як засіб, щоб наполягати на тому, що щось сталося", - сказав він.

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Напередодні Байден представив своїх кандидатів на ключові пости в новій американській адміністрації.

3 листопада в США відбулися загальні вибори. За даними ЗМІ, Байден випереджає Трампа за кількістю голосів виборців і за кількістю голосів виборників. Сам демократ вже оголосив про свою перемогу на виборах.