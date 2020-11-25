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З-поміж 1,5 млн зареєстрованих переселенців майже половина проживає на окупованій території, - Мінреінтеграції

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З-поміж 1,5 млн зареєстрованих переселенців майже половина проживає на окупованій території, - Мінреінтеграції
Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук зазначає, що майже половина з-поміж 1,5 млн громадян, які офіційно зареєструвалися внутрішньо переміщеними особами, проживають на тимчасово окупованій території.

Про це Голованчук заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо на листопад кількість зареєстрованих переселенців становить приблизно 1,5 млн, то з них кількість людей, які проживають на тимчасово окупованій території, - майже половина. Тобто це люди, які формально залишаються на окупованих територіях і реєструються як внутрішньо переміщені особи виключно із соціальних міркувань. Наприклад, у наших пенсіонерів нема на що жити в окупації і виїхати звідти не мають можливості. І держава має піклуватися про своїх громадян", - зазначила заступниця міністра.

"Якщо йдеться про реальні переміщені особи, то ми говоримо про 700-800 тис. Це люди, які виїхали звідти і постійно проживають на підконтрольній уряду України території", - додала Голованчук.

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Топ коментарі

  • Богдан Влад
    Нет никаких переселенцев, ну тысячи их
    А остальные просто деньги сосут, пенсии, выплаты и подобное. А живут дома
  • Наталья Киенко
    А кто проводил верификацию тех получателей разного рода выплат, которые живут ТАМ или переехали СЮДА, на предмет НА ЭТОМ ЛИ ОН СВЕТЕ в данный момент или уже НА ТОМ? Знаю из первоисточника, что якобы переселенцы, живущие ТАМ, приезжают за выплатами с 10-20 платежными картами и получают по ним большие суммы гривен. А жив ли получатель,- неведомо. Может, Украина платит "мертвым душам", а может, террористам- коллаборантам?
  • Виктор Пользователь
    А про тих пенсіонерів які ***** не звали,держава не повинна піклуватись? В них є на що жити?
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