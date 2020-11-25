ФОПи мають бути звільнені від податків, а дірки в бюджеті варто компенсувати скороченням чиновників, - співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк

Малі підприємства потрібно звільнити від податків і регуляцій. А дірки в бюджеті можна компенсувати скороченням чиновників, продажем нерухомості, літаків та автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє співзасновник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк.

Зокрема, Поперешнюк назвав п'ять причин, чому "потрібно дати свободу ФОПам і відчепитися від них".

"1. Податки - це примусове відбирання чесно зароблених грошей. Така дія зазвичай називається грабежем. Натомість РРО - це різновид садомазохізму. Тобто тебе не тільки грабують, а й ще змушують щоб ти сам це робив витонченим способом.

2. Чиновники ще жодного разу не довели, що вміють ефективно розпоряджатися бюджетними грошима, а отже, не мають жодного морального права посилювати податковий тиск.

3. ФОПи - це малі підприємці, самозайняті особи, створювачі робочих місць. Частина з них - майбутні великі бізнесмени. Тому потрібно не заваджати їм розвиватися.

4. Розмови про те, що через ФОПи йдуть контрабандні потоки та ухиляння від податків великими компаніями, - це маніпуляція та перекладання проблем з одних плечей на інші.

5. Податки від ФОПів йдуть у місцеві бюджети. Скажіть, якого біса до них доколупуються депутати та органи центральної влади?! Нехай ФОПи залишаються справою громад", - йдеться в повідомленні.

Поперешнюк вважає, що малі підприємства взагалі потрібно звільнити від податків і регуляцій.

"Як компенсацію дір у бюджеті пропоную скорочувати чиновників, продавати службові VIP-термінали, нерухомість, літаки та машини. Зрештою, і без ФОПів основний податковий тягар на своїх плечах несуть середні та великі компанії. Для прикладу, лише "Нова Пошта" цього року сплатить понад 5 млрд грн податків. Я розумію, це може звучати несправедливо для цих компаній, у тому числі для мене самого ж, але як не крути – буде краще, якщо у кріпацтві залишаться тільки 10 000 компаній, а мільйони підприємців стануть нарешті вільними", - підсумував Поперешнюк.

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