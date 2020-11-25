Від завтра в Україні запроваджують новий спосіб виклику швидкої допомоги для хворих на COVID-19. ВIДЕО

У МОЗ України анонсували запуск нового способу виклику швидкої допомоги для хворих на COVID-19. Цей сервіс запроваджують від завтра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу.

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"Від завтра ми запускаємо в тестовому режимі, а потім перейдемо на постійну основу, таку функцію, щоб кожна людина могла замовити виклик мобільної бригади безпосередньо в контакт-центрі. Як це відбувається зараз, якщо у вас є проблема з викликом мобільної бригади, ви тоді дзвонили в контакт-центр, наприклад, і ми вже зв'язувалися з місцем, вирішували цю проблему, щоб на місці вам подзвонили, викликали бригаду тощо", - зазначив він.

При цьому міністр висловив думку, що такий ланцюжок не дуже добрий.

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"Тим більше ми розуміємо, що викликають мобільну бригаду люди, які захворіли, мають симптоми коронавірусної хвороби - ця людина потребує швидкої допомоги. Саме тому, ми знайшли такий спосіб, щоб безпосередньо в контакт-центрі можна було викликати мобільну бригаду. Для цього ми з'єднали всі заклади охорони здоров'я, визначили відповідальних осіб. Такий сервіс запускається від завтра", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, до кінця місяця планується запустити ще й консультацію сімейних лікарів у контакт-центрі МОЗ.

"Крім того, через контакт-центр ми плануємо до кінця місяця запустити консультацію сімейних лікарів, у цьому теж є велика проблема", - додав Степанов.

Міністр зазначив, що через велику кількість хворих збільшується навантаження на сімейних лікарів: "... ми почали набір сімейних лікарів, думаємо, що до кінця місяця ми вже все це завершимо і будь-яка людина, яка потребує допомоги сімейного лікаря або через те, що не має сімейного лікаря або не може додзвонитися до свого сімейного лікаря або з інших підстав. Він зможе набрати цей контакт-центр, отримати консультацію сімейного лікаря, від початку до кінця, щоб відчувати себе повністю захищеним", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок середи, 25 листопада, зафіксовано 13 882 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 8 298 осіб, померло 229 пацієнтів.