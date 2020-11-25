Кандидат у Держсекретарі США Блінкен розповів про діда-киянина, заявивши, що той "втік із Росії"

Претендент на посаду Державного секретаря США в адміністрації Джо Байдена – Ентоні Блінкен – розповів про вітчима, котрий пережив Голокост, та діда, який емігрував з Києва.

Про своє коріння Блінкен пригадав під час виступу, на якому команда Байдена представляла кандидатів на посади топчиновників у сфері нацбезпеки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Блінкен розпочав виступ з подяки тим, хто допоміг йому домогтися успіху, в тому числі своєї сім'ї.

Блінкен згадав свого діда Моріса Блінкена, який, за його словами, "втік від погромів у Росії і побудував нове життя в Америці".

Як пише The New York Times, дід Блінкена народився у Києві та емігрував у США, де у 1921 році закінчив Нью-Йоркський університет. Він працював адвокатом у Нью-Йорку, а пізніше заснував Американський інститут Палестини.

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Ентоні Блінкен також розповів про своє вітчима Сема Пісара, який пережив Голокост. Пісар зумів уникнути нацистського Маршу смерті, сховавшись у баварському лісі. Після проведених там двох днів Пісар почув гуркіт танка: "Замість страшної свастики він побачив п'ятикутну білу зірку. Він біг до зірки. Люк танка відкрився, і на нього подивився великий темношкірий солдат. Вітчим впав на коліна і сказав єдині три слова англійською, які він знав: "Боже, бережи Америку". Солдат підняв його в танк, в Америку, на свободу. Ось, хто ми такі. Ось що Америка пропонує світу", - сказав Блінкен.

Видання The Washington Post називає його одним з найближчих і найдавніших радників Джо Байдена. Протягом 2002-2008 років Блінкен керував апаратом сенатського комітету з міжнародних справ, який очолював Байден. Коли того обрали віцепрезидентом, Блінкен перейшов на посаду його радника. Особливо багато займався при цьому Іраком.

У 2015-2017 роках Блінкен працював заступником Гілларі Клінтон, займаючись Близьким Сходом і боротьбою з "Ісламською державою".

Блінкен також є критиком агресивної поведінки РФ на міжнародній арені і прихильником активної зовнішньої політики США.