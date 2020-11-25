Степанов про можливий жорсткий карантин: Він стосуватиметься всіх без винятку, як це було навесні

Запровадження будь-яких карантинних обмежень робиться суто з точки зору епідеміології, з точки зору цифр зростання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Зрозуміло, що ми дивимося і говоримо про те, що у нас таке може бути, що може бути більш жорсткий карантин. Зрозуміло, що з точки зору епідеміології та розриву цього ланцюга кращий метод - це повний розрив передачі хвороби на три тижні. Тоді ми можемо відчути той ефект, який у принципі відчули європейські країни, які запроваджували такі обмеження. Це я кажу з чисто медичної точки зору", - зазначив глава МОЗ.

Водночас, за словами Степанова, важливо враховувати і стан економіки України.

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"Є й інша сторона - це економіка нашої країни. Це дуже важливо. І коли ми пропонуємо повний жорсткий карантин, то відразу є розрахунки Міністерства фінансів, чи можемо ми це витримати, чи не можемо. Ми завжди виходимо з цих двох речей і намагаємося шукати баланс. Але зрозуміло, що можуть бути такі обставини, що ми повинні будемо це запровадити чисто з точки зору збереження нашого життя. Якщо ми говоримо про повний жорсткий карантин, він стосуватиметься всіх без винятку, як це було навесні", - пояснив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Міністерства культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує ідею введення повного локдауну на новорічні свята.