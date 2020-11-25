Троє співробітників померли від ускладнень, 396 - захворіли: в МВС озвучили добову статистику щодо COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 листопада коронавірусну хворобу підтвердили у 396 співробітників МВС, троє - померли від ускладнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано в Запорізькій області (+38), в Чернігівській області (+24) та м.Києві (+63).

Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 20 907 співробітників МВС, одужали – 19 940, померли - 61.

У відомстві зазначили, що медичну допомогу отримують всі підрозділи та навчальні заклади системи МВС і контактні особи, які спілкувалися з хворими.

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