Україна може виплатити компенсацію за зруйноване на Донбасі житло за 3-4 роки, - заступниця міністра реінтеграції Голованчук

Заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук прогнозує, що за 3-4 роки держава зможе здійснити компенсацію за все житло, яке було зруйновано внаслідок збройної агресії РФ на сході України.

Про це сказала Голованчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми робили розрахунки для Міністерства фінансів, для того, щоб перекрити потребу за кількістю зруйнованого житла на підконтрольній уряду території, ми відштовхувалися від 698 одиниць. Тобто, за нашою інформацією, приблизно 700 будинків повністю зруйновано. Цю інформацію ми отримуємо від Луганської та Донецької обласних державних адміністрацій, які з 2014 року фіксували ці руйнування під час обстрілів і вибухів", - сказала Голованчук.

За її словами, це не остаточна цифра, оскільки частина будинків була відновлена ​​за рахунок власних коштів або міжнародних організацій, ще є частина будинків, до яких не можуть дістатися, оскільки вони розташовуються безпосередньо на лінії розмежування. Крім того, не всі зруйновані об'єкти були зареєстровані як житлові будинки.

Голованчук повідомила, що на 2021 рік за цією програмою передбачається 114 млн грн, що є доволі великою сумою. "І якщо ми такими темпами зможемо рухатися, то за 3-4 роки ми зможемо здійснити всю компенсацію", - наголосила вона.

За її словами, виплата компенсації за зруйноване житло - це цивілізований підхід, застосовуваний у країнах зі збройними конфліктами.

"Я розумію, що для більшості людей втрата майна та іноді втрата рідних у цих будинках не може бути обчислена взагалі жодними сотнями тисяч гривень. Але наголошую, що через цю процедуру компенсуються втрачені майнові права. Тобто йдеться не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт його втрати. Це в жодному разі не виключає подальших кроків щодо компенсації фактичних збитків за втрату житла", - додала заступниця міністра.

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