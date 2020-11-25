Новини • Агресія Росії проти України

На Донбасі нині щонайбільше 3 тис. російських військовослужбовців, - Хомчак

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На Донбасі нині щонайбільше 3 тис. російських військовослужбовців, - Хомчак
У непідконтрольних українському уряду окремих районах Донецької та Луганської областей нині присутні щонайбільше 3 тисячі російських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

"Розвідка повідомляє, що російських військовослужбовців щонайбільше три тисячі. Це офіцери, інструктори, ті, хто допомагає командирам ухвалювати рішення. В окопах російські солдати не сидять, там вся "географія" Росії, України, інших країн. Усі поставки техніки, її ремонт - на 100% з Росії", - зазначив Хомчак.

"Водночас, є інформація про прибуття 10 і 12 груп снайперів з Росії, ми їх бачили під Широкиним", - додав Хомчак.

При цьому головнокомандувач ЗСУ висловив переконання, що військове вирішення конфлікту на сході України в існуючих умовах неможливе.

"Військового вирішення конфлікту немає. У багатьох місцях ми "вперлися" в міста і населені пункти, де ведення військових дій утруднене", - пояснив він.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що рішення про відкриття вогню у відповідь ухвалює командир на місці: "Для цього не потрібне добро президентів або Генштабу".

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Топ коментарі

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    "всего лишь 3 000? " - риторику зеленого бидла почули? Сцуки закінчать гірше януковича. На Донбассе сейчас не более 3 тыс. российских военнослужащих, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1680
  • Sergii Ustim
    ..."Военного решения конфликта нет. Во многих местах мы "уперлись" в города и населенные пункты, где ведение военных действий затруднено", - объяснил он.Источник: https://censor.net/ru/n3233104... Хомчак, ты уже проиграл ментально, в своих мыслях, дальше продолжать не нужно, и ты не нужен как нач. ГШ. Скажу тебе, что мирного решения конфликта с РФ не существует, если они когда и отступали, то только под ударами противника, никогда они никому ничего даром не отдавали, учи историю. Уперлись в города, так не стойте упершись в города, обойдите их с флангов, возьмите под контроль пути снабжения и враг выйдет от туда сам, как из Степанакерта после взятия Шуши. Но зачем тебе это обьяснять, ты сдался уже, тебе комфортно в своем кресле, медальки, да ручки золоченые раздавать, таким же ЗЕсоплежуям как сам...
  • Маркиз
    Собак выгнали из Агдама

    Азербайджанские войска попросили российских "миротворцев" покинуть город Агдам.
    Россияне тихо свалили.
    Кто говорит, что с россиянами трудно договариваться?
    Просто нужно приводить аргументы достаточного калибра.
    tZE
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