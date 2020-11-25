На Донбасі нині щонайбільше 3 тис. російських військовослужбовців, - Хомчак

У непідконтрольних українському уряду окремих районах Донецької та Луганської областей нині присутні щонайбільше 3 тисячі російських військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

"Розвідка повідомляє, що російських військовослужбовців щонайбільше три тисячі. Це офіцери, інструктори, ті, хто допомагає командирам ухвалювати рішення. В окопах російські солдати не сидять, там вся "географія" Росії, України, інших країн. Усі поставки техніки, її ремонт - на 100% з Росії", - зазначив Хомчак.

"Водночас, є інформація про прибуття 10 і 12 груп снайперів з Росії, ми їх бачили під Широкиним", - додав Хомчак.

При цьому головнокомандувач ЗСУ висловив переконання, що військове вирішення конфлікту на сході України в існуючих умовах неможливе.

"Військового вирішення конфлікту немає. У багатьох місцях ми "вперлися" в міста і населені пункти, де ведення військових дій утруднене", - пояснив він.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що рішення про відкриття вогню у відповідь ухвалює командир на місці: "Для цього не потрібне добро президентів або Генштабу".

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