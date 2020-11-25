Від початку карантину безробітним громадянам України виплатили понад 13 млрд грн, - міністр Петрашко
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.
"Боротьба з безробіттям може бути ефективною лише при комплексному підході. З цією метою ми запустили різні механізми підтримки. Це і програма по частковому безробіттю, завдяки якій вдалося зберегти робочі місця для 373,7 тисяч громадян. Це і програма "5-7-9", однією з умов якої було збереження чисельності персоналу. Це і посилення роботи регіональних служб зайнятості, за сприяння яких за період карантину роботу отримали 419 тисяч людей", - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Міністр наголосив, що фінансування програм для підтримки безробітних та підприємців у період карантинних обмежень є на постійному контролі Уряду, який у разі потреби оперативно вносить зміни в законодавчу базу для додаткового виділення коштів.
Так, останніми урядовими ініціативами для програми допомоги по частковому безробіттю додатково було виділено 80 млн грн. а для покриття потреб у своєчасній виплаті допомоги по безробіттю - майже 1,2 млрд. грн.