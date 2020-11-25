Від коронавірусу за добу померли 23 мешканці Києва, 346 - одужали, виявили 980 випадків, - Кличко

Кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції в Києві становить 62 620.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили 980 хворих на коронавірус. Померли 23 людини. Всього коронавірус забрав життя 1196 киян. А підтверджених випадків захворювання сьогодні вже 62 620", - розповів Кличко.

Серед захворілих: 509 жінок віком від 18 до 89 років і 80 дівчаток від 2 до 17 років. А також 316 чоловіків віком від 18 до 89 років і 75 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 53 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізовано 70 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 346 осіб. Загалом коронавірус побороли 21 437 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 217, Дніпровському - 189, Солом'янському районі - 145 випадків.

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