У медзакладах Києва сьогодні лікуються 2113 хворих на COVID-19, з яких 856 - тяжкі, - Кличко

У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні перебуває 2113 хворих на коронавірус. У важкому стані - 856 пацієнтів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Через збільшення кількості хворих, що перебувають у важкому стані і потребують госпіталізації, збільшилося навантаження на роботу бригад швидкої допомоги столиці. Вони працюють в інтенсивному режимі. Щодоби на зміну виходять 158 бригад швидкої. Вночі, зокрема, працюють 136 бригад", - сказав Кличко.

Він зазначив, що це загалом понад 1,5 тисячі медпрацівників – лікарів, фельдшерів, санітарів.

"Тільки з початку листопада швидкі столиці виїхали на понад 35 тисяч викликів. Із них, зокрема, до хворих із підозрою на коронавірус здійснили більше 6 тисяч виїздів. Госпіталізували майже 5 тисяч пацієнтів. Зазначу, що 15 цілодобових та 5 денних бригад виїжджають на виклики до хворих на коронавірус. Тому я ще раз звертаюся до водіїв: якщо ви бачите на дорозі швидку, що їде зі спецсигналами, - пропустіть її! Це значить, що бригада їде або на виклик, або вже везе пацієнта в лікарню. І може йтися про життя людини! Зважайте на це!", - наголосив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від коронавірусу за добу померли 23 мешканці Києва, 346 - одужали, виявили 980 випадків, - Кличко

Також він повідомив, що в стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2 113 хворих на коронавірус. Із них 27 дітей. У важкому стані перебувають 856 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1 123 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих.