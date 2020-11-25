Зарплата чоловіків в Україні може перевищувати зарплату жінок на 25%, - Шмигаль

Українські роботодавці досі дискримінують жінок і можуть платити їм на 1/4 менше, ніж їхнім колегам-чоловікам.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час виступу на IV Українському Жіночому Конгресі "Від можливостей до реальних змін", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У нашому суспільстві все ще дискримінаційне ставлення роботодавців до працівників-жінок. Міністерство соціальної політики зазначає, що тільки у питанні заробітної плати це призводить до розриву у розмірі до 25%. Чверть зарплати жінки недоотримують через упередженість, через чоловічі та жіночі професії, через декрет, через вік, зовнішність та навіть характер. А що в результаті? Це заважає усім українцям ставати більш заможними та більш успішними", - сказав Шмигаль.

Водночас, 2020-й рік став проривним.

"В кожному списку мало бути не менше 40% представників однієї статі та результат не змусив себе чекати. Перше за все, десятки жінок вирішили спробувати себе у політиці, відкинули стереотипи та проявили себе", - додав глава уряду.

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Тепер майже 42%, у районних радах -33,7% обраних депутатів є жінками, у радах громад із кількістю виборців у понад 10 тисяч - майже 33%, в облрадах – 28%.

"Радий, що цей процес розпочинається саме із громад, це і є та суспільна трансформація", - наголосив Прем'єр.