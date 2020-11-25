Путін не вітатиме Байдена попри рішення Трампа про передачу влади, - Пєсков

Президент РФ Володимир Путін чекає офіційних підсумків виборів президента США, після чого привітає переможця. Рішення Дональда Трампа почати формальну процедуру передачі влади Джо Байдену недостатньо для цього.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Ні, цього недостатньо. Ви знаєте, що ще триває розгляд і перерахунок голосів у деяких штатах, без якого не можуть офіційно підбити підсумки виборів", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на запитання, чи є це рішення Трампа достатнім для того, щоб російський президент привітав переможця.

Нагадаємо, раніше Трамп розпорядився почати процес передачі влади Байдену.

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Крім того, повідомлялося, що Росія очікує визначення переможця виборів президента США, коли один із кандидатів визнає поразку або підбиття підсумків "легітимним способом".