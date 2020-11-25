СБУ: Завдяки активній співпраці з ТІС в 2020 році затримано великі партії наркотиків із Латинської Америки

Контейнерний термінал ТІС надає необхідне сприяння співробітникам Державної митної служби, робота якої дозволяє блокувати контрабанду наркотиків в Україну, а також іншим органам, причетним до процесу боротьби з наркотрафіком. Зокрема, керівництво Служби безпеки та Державної прикордонної служби в Одеській області звернулися в ТІС з листами подяки.

Завдяки активній співпраці Державної митної служби, а також Служби безпеки України та Державної прикордонної служби з контейнерним терміналом ТІС у 2020 році вилучено великі партії наркотиків, які зловмисники намагалися провезти в контейнерах із країн Латинської Америки. Про це йдеться в листах Головного відділу по боротьбі з корупцією і контрабандою Управління Служби безпеки України в Одеській області та Південного регіонального управління Державної прикордонної служби на адресу керівництва ТІС, повідомляє пресслужба ТІС.

У 2020 році правоохоронці констатують суттєву активізацію зловмисників, які намагаються провезти в Україну наркотичні речовини в контейнерах з країн Латинської Америки. Як пояснюють силовики, Україна традиційно є транзитною країною для наркотрафіку з Латинської Америки в Європу, і це - глобальна проблема, з якою борються силові служби всього світу.

"Висловлюємо свою подяку персоналу та керівництву ТІС за сприяння в проведенні вищезазначених заходів, спрямованих на виявлення у вантажопотоці і протидію потраплянню в Україну наркотичних засобів", - пише в листі керівництво Головного відділу по боротьбі з корупцією і контрабандою СБУ в Одеській області.

"Факти затримання наркотичного засобу "кокаїн" протягом 2020 року стали можливими завдяки активній позиції керівництва ТІС-Контейнерний термінал у сприянні правоохоронним органам України в боротьбі з транскордонними наркоугрупованнями, які спеціалізуються на контрабанді кокаїну в особливо великих розмірах", - продовжують колеги з Держприкордонслужби.

Як наголошують у ТІС, вилучення таких великих партій наркотичних речовин стало можливим насамперед завдяки роботі фахівців Митної служби, які постійно моніторять відповідні процеси і в разі необхідності взаємодіють зі Службою безпеки України та Держприкордонслужбою.

У Держприкордонслужбі також звернулися до керівництва контейнерного терміналу з проханням збільшити кількість сканованих контейнерів із суден з Латинської Америки з 30-35 до 50. Щоб підвищити ефективність заходів у боротьбі з контрабандою, керівництво контейнерного терміналу негайно збільшило кількість сканованих контейнерів до 50.