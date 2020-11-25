Кремль вважає, що конфлікт у Карабаху не може загострити ситуацію на Донбасі
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
На питання журналістів, чи дає те, що трапилося в Нагірному Карабасі, підстави "чекати загострення ситуації на Донбасі і спроб Києва повернути контроль над районами Донецької і Луганської областей", які зараз контролюють підконтрольні Росії збройні формування, представник Кремля відповів: "Не дає".
Нагадаємо, в Нагірному Карабасі 27 вересня загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої. Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються миротворці РФ.