Суди у Львові та Києві припиняють надсилання поштою повісток і рішень: немає грошей (оновлено)
Про це поінформували в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні йдеться, що суд "не має грошей на марки".
"Личаківський районний суд Львова повідомляє учасників судових процесів, що у зв'язку з відсутністю фінансування суд не має можливості повідомляти сторонам та іншим особам, які беруть участь у розгляді справ, про дату судових засідань судовими повістками. Також суд не має можливості надсилати учасникам судових процесів поштою копії судових рішень. Гршей на марки немає", - йдеться в повідомленні.
Таке ж звістка надійшла від Шевченківського райсуду Києва.
Йдеться про проблеми з надсиланням документів у всіх справах. Тому до сторін процесів звернулися з проханням надати свої додаткові дані, щоб з ними можна було зв'язатися: електронну пошту, номери телефонів тощо.
При цьому учасникам засідань пропонується дати дозвіл, щоб їх викликали до суду за допомогою смс-повідомлень. Документи можна отримувати на електронну пошту або особисто після звернення в суд. Ще однією альтернативою є підсистема "Електронний суд", через яку також можна отримати процесуальні документи.
Шевченківський райсуд обіцяє додатково повідомити, коли гроші з'являться і вони зможуть надсилати поштові листи.