Суди у Львові та Києві припиняють надсилання поштою повісток і рішень: немає грошей (оновлено)

Личаківський районний суд Львова призупиняє надсилання поштової кореспонденції у зв'язку з відсутністю фінансування.

Про це поінформували в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що суд "не має грошей на марки".

"Личаківський районний суд Львова повідомляє учасників судових процесів, що у зв'язку з відсутністю фінансування суд не має можливості повідомляти сторонам та іншим особам, які беруть участь у розгляді справ, про дату судових засідань судовими повістками. Також суд не має можливості надсилати учасникам судових процесів поштою копії судових рішень. Гршей на марки немає", - йдеться в повідомленні.

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Таке ж звістка надійшла від Шевченківського райсуду Києва.

Йдеться про проблеми з надсиланням документів у всіх справах. Тому до сторін процесів звернулися з проханням надати свої додаткові дані, щоб з ними можна було зв'язатися: електронну пошту, номери телефонів тощо.

При цьому учасникам засідань пропонується дати дозвіл, щоб їх викликали до суду за допомогою смс-повідомлень. Документи можна отримувати на електронну пошту або особисто після звернення в суд. Ще однією альтернативою є підсистема "Електронний суд", через яку також можна отримати процесуальні документи.

Шевченківський райсуд обіцяє додатково повідомити, коли гроші з'являться і вони зможуть надсилати поштові листи.