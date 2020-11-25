Аваков про автофіксацію порушень ПДР: Система працює, планується закупівля ще 300 відеокамер. ІНФОГРАФІКА
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За п'ять місяців роботи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР кількість постанов про порушення на українських дорогах знизилася майже на 30%. Незабаром планується придбати ще 300 відеокамер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.
"За п’ять місяців роботи відеофіксації кількість постанов про порушення знизилася майже на 30%! Маємо чітку тенденцію до зменшення порушень швидкісного режиму. Система працює!" - написав міністр.
За його словами, невдовзі буде придбано 300 відеокамер, які працюватимуть по всій країні.
"Контролюємо ПДР – рятуємо життя", - резюмував глава МВС.