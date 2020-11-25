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Аваков про автофіксацію порушень ПДР: Система працює, планується закупівля ще 300 відеокамер. ІНФОГРАФІКА

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За п'ять місяців роботи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР кількість постанов про порушення на українських дорогах знизилася майже на 30%. Незабаром планується придбати ще 300 відеокамер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.

"За п’ять місяців роботи відеофіксації кількість постанов про порушення знизилася майже на 30%! Маємо чітку тенденцію до зменшення порушень швидкісного режиму. Система працює!" - написав міністр.

За його словами, невдовзі буде придбано 300 відеокамер, які працюватимуть по всій країні.

"Контролюємо ПДР – рятуємо життя", - резюмував глава МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набули чинності зміни до ПДР, які стосуються водіїв і пасажирів таксі, велосипедистів та пішоходів, - МВС

Аваков про автофіксацію порушень ПДР: Система працює, планується закупівля ще 300 відеокамер 01
Аваков про автофіксацію порушень ПДР: Система працює, планується закупівля ще 300 відеокамер 02

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    за 5 мес. работы... ни разу (!!) никакой (ни чей) кортеж не попал на видеофиксацию нарушений и на штрафы... а чё так? программка "распознавания номеров бонз" работает???
  • Vladimir T fd7dc273
    Сначала хотел капнуть ядом: "А где же снижение ДТП"? Вы камеры зачем ставили? Что бы меньше протоколов за превышение выписывать? Но потом вспомнил, что любая "статистика" от МВД не стоит и бумаги на которой она написана.
  • Raccoonenko
    Зниження порушень від 398 тис. до 119 тис.- це на на 70%, а не на 30%. Барани, навіть липову статистику не можуть нормально зліпити.
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