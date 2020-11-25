Музей Майдану: Відповідальність за те, що меморіал не побудований, несуть президент, прокуратура та уряд з прем'єр-міністром

Музей Революції Гідності підготував масив документів, що стосуються будівництва меморіального комплексу Героїв Небесної сотні, і закликає не піддаватися спробам дискредитувати Революцію Гідності і героїзм Небесної Сотні.

Про це сказано в зверненні Музею, опублікованому на сайті інституції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відбулась потужна інформаційна атака, завдання якої – дискредитувати, позбавити гідного сприйняття інституції, яка уособлює собою політику національної пам’яті і щодо Майдану, і загалом – щодо права народу боротись проти тиранії у своїй країні", - сказано в зверненні.

У Музеї наголошують, що неодноразово повідомляли владу про проблеми з будівництвом меморіалу і просили втрутитися, але не отримували відповіді.

"Відповідальність за те, що меморіал досі не побудовано, несе не музей, який навпаки робив усе можливе для його появи. Цю відповідальність повинні розділити: президент України, Генеральна прокуратура, уряд на чолі з прем’єрміністром – незалежно від прізвищ цих посадовців", - заявляють музейники.

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Музей Революції Гідності очікує від правоохоронних органів проведення неупередженого розслідування.

І закликає громадськість активно спостерігати за слідством, знайомитися з матеріалами і документами, наданими Національним музеєм Революції Гідності.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності.Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.