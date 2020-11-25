Міноборони скасувало і заморозило низку важливих закупівель для ЗСУ, - джерело
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Міністерство оборони України скасувало або відклало низку важливих закупівель для армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформоване джерело.
Зокрема, було скасовано або відкладено такі тендери:
- закупівля 180 тис. бойових сорочок і футболок;
- 20 тисяч шоломів;
- 20 тисяч бронежилетів;
- 40 тисяч спальних мішків;
- 120 тис. пар черевиків;
Крім того, було скасовано низку тендерів на закупівлю пально-мастильних матеріалів і дизельного палива, яке використовується важкою бронетехнікою.