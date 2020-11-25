Викритому контррозвідкою СБУ "заступнику міністра палива та енергетики" "ДНР", який займався забезпеченням найманців РФ, повідомлено про підозру

Викритому контррозвідкою СБУ "заступнику міністра палива та енергетики ДНР" повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в м.Києві та Київській області у Facebook.

За матеріалами контррозвідки слідчими СБУ за погодженням з прокурором заочно повідомлено про підозру за участь у терористичній організації одному з колишніх керівників так званої "ДНР".

Так, контррозвідники встановили, що мешканець Донецька у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань та згодом ватажками терористів був призначений "заступником міністра палива та енергетики ДНР".

"Перебуваючи на "посаді", зловмисник займався матеріально-технічним забезпеченням бойовиків, організовував постачання пального для військової техніки, яку незаконні збройні формування застосовували у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також він брав участь у налагодженні взаємодії між бандугрупованнями "ЛДНР" і займався популяризацією їхньої діяльності серед місцевого населення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що нині триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Нині фігуранта оголошено в розшук.

"Контррозвідка СБУ продовжує системну роботу щодо документування злочинів учасників терористичних організацій і груп для їх притягнення до кримінальної відповідальності", - додали в пресслужбі відомства.