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Мобільність громадян знизилася до рівня весняного карантину, - Шмигаль

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Мобільність громадян знизилася до рівня весняного карантину, - Шмигаль
Мобільність українців після запровадження карантину вихідного дня знизилася до рівня карантину, який діяв навесні.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, вже зараз фіксується зменшення мобільності громадян.

"За даними операторів мобільного зв'язку, така мобільність знизилася до найнижчого рівня з моменту повного карантину навесні. Низька мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності", - зазначив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    В казні миша повісилась. Зелень все просрала.
  • Алекс S. Pоман
    Лучше звучит так: Шмыгаль анонсировал начало конца Мобільність громадян знизилася до рівня весняного карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6848
  • Dima30
    в казначействі пусто,кредиторів пішли ...варіант один надрукувати і роздати)
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