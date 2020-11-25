Мобільність громадян знизилася до рівня весняного карантину, - Шмигаль

Мобільність українців після запровадження карантину вихідного дня знизилася до рівня карантину, який діяв навесні.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, вже зараз фіксується зменшення мобільності громадян.

"За даними операторів мобільного зв'язку, така мобільність знизилася до найнижчого рівня з моменту повного карантину навесні. Низька мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності", - зазначив Шмигаль.

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