"Укрзалізниця" до свят відновлює рух низки поїздів і запускає нові

АТ "Укрзалізниця" до новорічних свят відновлює рух низки поїздів, а також призначає додаткові поїзди.

Як повідомила пресслужба УЗ в середу, зокрема відновлюється рух поїздів: № 13/14 Київ-Солотвино (Тересва) - щодня зі столиці з 13 грудня, назад - з 14 грудня; № 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів - щоденно з Одеси з 13 грудня, зворотно з 14 грудня; № 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня; № 70/69 Маріуполь – Львів щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня; № 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня щоденно із Хмельницького, зворотно з 14 грудня; № 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня — з Рахова; № 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня у обох напрямках.

Вже відновлено курсування поїздів № 142 Львів — Бахмут та № 217/218 Київ — Рахів.

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Призначено курсування додаткових поїздів: №168 Львів — Одеса курсуватиме в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3 січня 2021 року; №198 Ковель — Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року; № 768/767 Київ — Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона —30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.

Додаткові рейси призначено за такими поїздами: №774 Київ - Шостка на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року; №782 Київ - Черкаси на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року.

Крім того, продовжено маршрут прямування поїзда №779/780 Суми - Вінниця.

З 13 грудня 2020 року щоденно курсуватимуть поїзди: № 41/42 Дніпро — Трускавець; № 43 Івано-Франківськ — Київ; № 45/46 Лисичанськ — Київ; № 118/117 Чернівці — Київ.

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Квитки на ці поїзди можна придбати у залізничних касах та онлайн.