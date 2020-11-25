Кіпрська православна церква схвалила визнання автокефалії ПЦУ

Синод Кіпрської православної церкви на позачерговому засіданні 23-25 ​​листопада підтримав рішення архієпископа Кіпрського Хризостома щодо визнання автокефалії Православної Церкви України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву синоду.

"Священний Синод церкви Кіпру на засіданнях 23 і 25 листопада 2020 року докладно обговорив українське церковне питання і проблемну ситуацію, що виникла зі згадуванням блаженнішим архієпископом Кіпрським Хризостомом Єпіфанія як предстоятеля церкви України, і вирішив не виступати проти цього рішення його блаженства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Предстоятель Церкви Кіпру згадав Єпіфанія на літургії. Це означає визнання ПЦУ.

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