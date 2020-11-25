Кабмін погодив звільнення голів Закарпатської та Харківської ОДА
3 6805
Кабінет Міністрів України погодив призначення нових голів Закарпатської та Харківської обласних державної адміністрацій та звільнення колишніх.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідні проєкти указів президента були прийняті на засіданні уряду.
Зокрема, на посаду голови Закарпатської обладміністрації позгоджено Анатолія Полоскова, а на посаду глави Харківської обладміністрації - Айну Тимчук.
Полосков є директором ТОВ "Виноробна компанія "Шато Чизай".
Тимчук є керівником апарату Дніпропетровської обладміністрації.
Уряд у середу також погодив звільнення голови Закарпатської обладміністрації Олексія Петрова та голови Харківської обладміністрації Олексія Кучера.