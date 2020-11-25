Кабмін погодив звільнення голів Закарпатської та Харківської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив призначення нових голів Закарпатської та Харківської обласних державної адміністрацій та звільнення колишніх.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідні проєкти указів президента були прийняті на засіданні уряду.

Зокрема, на посаду голови Закарпатської обладміністрації позгоджено Анатолія Полоскова, а на посаду глави Харківської обладміністрації - Айну Тимчук.

Полосков є директором ТОВ "Виноробна компанія "Шато Чизай".

Тимчук є керівником апарату Дніпропетровської обладміністрації.

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Уряд у середу також погодив звільнення голови Закарпатської обладміністрації Олексія Петрова та голови Харківської обладміністрації Олексія Кучера.