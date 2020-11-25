Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

Україна розширила перелік невизнаних паспортів Росії

6 0958
Україна розширила перелік невизнаних паспортів Росії
Кабінет Міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною. Цей захід стосується переважно мешканців окупованого Криму і Донбасу.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, раніше згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, не визнавалися російські паспорти, видані органами міграційний служби Росії в Новошахтинську та Покровському Ростовської області. Саме в цих органах жителі окупованого Донбасу отримують паспорти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков пояснив видачу російських паспортів жителям Донбасу: Там "живуть етнічні росіяни", і РФ їх захищатиме

Тепер не визнаватимуться документи, видані і в інших населених пунктах Ростовської області: Донецьк, Красний Сулін, Матвєєв Курган, Шахти і Родіоно-Несветайська.

Крім того, не будуть визнаватися закордонні паспорти, видані в Краснодарському краї. Тут документи переважно  оформляють кримчани.

Нагадаємо, раніше заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що Україна не буде переслідувати жителів окупованих територій, які отримали російські паспорти

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини