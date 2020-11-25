Україна розширила перелік невизнаних паспортів Росії
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначимо, раніше згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, не визнавалися російські паспорти, видані органами міграційний служби Росії в Новошахтинську та Покровському Ростовської області. Саме в цих органах жителі окупованого Донбасу отримують паспорти Росії.
Тепер не визнаватимуться документи, видані і в інших населених пунктах Ростовської області: Донецьк, Красний Сулін, Матвєєв Курган, Шахти і Родіоно-Несветайська.
Крім того, не будуть визнаватися закордонні паспорти, видані в Краснодарському краї. Тут документи переважно оформляють кримчани.
Нагадаємо, раніше заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив, що Україна не буде переслідувати жителів окупованих територій, які отримали російські паспорти