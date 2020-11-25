Кабмін спростив в'їзд до України з тимчасово окупованих Донбасу і Криму для громадян 14-16 років

Кабінет Міністрів спростив процедуру в'їзду з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму для українців віком від 14 до 16 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 25 листопада.

Так, громадяни віком від 14 до 16 років зможуть в'їжджати на територію України за свідоцтвом про народження.

Також Кабмін урегулював умови тимчасового припинення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду на тимчасово окуповані території. Тепер передбачається можливість невідкладного в'їзду за наявності підстав гуманітарного характеру - повернення до місця проживання, возз'єднання сім'ї, важка хвороба, забезпечення ліками, для відвідування вишів і т.д.

Як повідомлялося раніше, в 2021 році планується відкриття сервісних центрів на всіх КПВВ на Донбасі та адміністративній межі з Кримом з підконтрольного боку.

Також повідомлялося, що окупанти можуть розблокувати КПВВ на Донбасі протягом двох тижнів.