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Кабмін спростив в'їзд до України з тимчасово окупованих Донбасу і Криму для громадян 14-16 років

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Кабмін спростив в'їзд до України з тимчасово окупованих Донбасу і Криму для громадян 14-16 років
Кабінет Міністрів спростив процедуру в'їзду з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму для українців віком від 14 до 16 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 25 листопада.

Так, громадяни віком від 14 до 16 років зможуть в'їжджати на територію України за свідоцтвом про народження.

Також Кабмін урегулював умови тимчасового припинення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду на тимчасово окуповані території. Тепер передбачається можливість невідкладного в'їзду за наявності підстав гуманітарного характеру - повернення до місця проживання, возз'єднання сім'ї, важка хвороба, забезпечення ліками, для відвідування вишів і т.д.

Як повідомлялося раніше, в 2021 році планується відкриття сервісних центрів на всіх КПВВ на Донбасі та адміністративній межі з Кримом з підконтрольного боку.

Також повідомлялося, що окупанти можуть розблокувати КПВВ на Донбасі протягом двох тижнів.

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Топ коментарі

  • Valentin Nasus
    Дети, выросшие и сформировавшие свою психику за время доминирования лугандонской пропаганды - самое убитое поколоние. Период 14-16 лет как раз охватывает этот возрастной интервал: в 2014 им было 6-8 лет, то есть все их мироощущение формировалось как раз в это время. В сущности, открывая для них пропуск к нам, на материковую Украину, вы впускаете сюда самых отчаянных гнид российской пропаганды: путинюгенд в прямом смысле этого слова.
  • Gregory Mihelson
    И нахрена это?
  • Solomon c5c4359c
    Власти пофик, им тут не жить, свалят по Швейцариям. А мы - ходи озирайся по улицам.
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