Кабмін відновив виплату допомоги на дітей для ФОПів на листопад-грудень
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Кабінет Міністрів України відновив на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 року виплату допомоги на дітей для фізичних осіб-підприємців, а також продовжив виплату цієї допомоги тим, хто отримував її в травні-серпні, без подавання нової заяви.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Фінансування програми буде здійснюватися з Фонду боротьби з коронавірусом.
Допомога на дітей виплачується фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої груп платників єдиного податку.
Як повідомлялося, 22 квітня Кабмін на період карантину ввів виплату допомоги на дітей для фізичних осіб-підприємців. Дія програми завершилося з 1 вересня. Виплата надавалася на кожну дитину до досягнення 10-річного віку в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого на дітей відповідних вікових груп за станом на 1 січня 2020 року.