Кабмін відновив виплату допомоги на дітей для ФОПів на листопад-грудень

Кабінет Міністрів України відновив на період з 1 листопада до 31 грудня 2020 року виплату допомоги на дітей для фізичних осіб-підприємців, а також продовжив виплату цієї допомоги тим, хто отримував її в травні-серпні, без подавання нової заяви.