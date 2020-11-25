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Будь-яка вакцина проти COVID-19 діятиме максимум рік, - Степанов

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Будь-яка вакцина проти COVID-19 діятиме максимум рік, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що будь-яка вакцина проти COVID-19 діятиме в кращому разі один рік.

Про це він повідомив в програмі "Зе Інтерв'юер" на YouTube, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто не знає, як він (COVID-19) поводитиметься через пів року, через рік, чи він зійде нанівець, як той же грип H1N1, який був у 2009 році, чи ні. Будь-яка вакцина, яка буде проти COVID-19, вона не буде такою, що одного разу зробив щеплення і це на все життя - в кращому випадку це буде рік", - зазначив він.

"Антитіла виробляються у всіх, просто різна кількість цих антитіл. Згідно з тими дослідженнями, які проведені, - через пів року вони починають істотно знижуватися, і через якийсь період часу вони просто зникають", - додав міністр.

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Топ коментарі

  • Igor L
    Заяви Степанова це заяви ідіота. Навіщо про це говорити міністру МОЗ? Яка цінність в цих заявах? Степанов у нас займається поширенням новин про ковід-19 чи Степанов у нас міністр МОЗ який має забезпечувати найвищі стандарти лікування в україсньких лікарнях? У нас пацієнти вмирають без медичної допомоги в лікарнях, через відсутність лікарів та відсутність правильних діагнозів, через відсутність будь якого контролю за лікарями! А Степанов робит ідіотські заяви замість того щоб попрацювати!
  • Fjall_Raven
    после года её действия, наступит длительное послевкусие ещё года на три, с нежными оттенками свиного грипа и тонкими нотками птичьего )
  • Viktor Turchanikov
    Заявления Степанова оставляют впечатление судорожных попыток нахапать по максимуму под занавес пандемии.
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