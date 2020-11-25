За час перемир'я на Донбасі загинули четверо українських воїнів, 14 - поранені, - Хомчак

Сьогодні триває 122 день від початку всеосяжного перемир'я, досягнутого 27 липня в межах Тристоронньої контактної групи.

За словами Головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Руслана Хомчака, перемир'я сьогодні дотримується, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на armyinform.com.ua.

Однак, зазначив Хомчак, не потрібно забувати, що війна на Сході України триває, лінія зіткнення 400 кілометрів.

"Якщо Збройним Силам стоїть завдання без необхідності вогонь не відкривати, щоб не провокувати на відповідні силові дії противника, то в переважній більшості, на 99%, ці завдання наші військові виконують. На жаль, ворог не так само виконує їх", - заявив генерал-полковник Руслан Хомчак під час зустрічі з представниками ЗМІ.

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Щодо обстрілу 24 листопада позицій наших військ у передмісті Авдіївки, в результаті яких загинув військовослужбовець окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, Головнокомандувач ЗС України повідомив: "Учора був обстріл, ми його кваліфікували як снайперський, триває розслідування. Поранений військовослужбовець 72-ї бригади, який, на жаль, у лікарні помер. Це четвертий випадок загибелі за 122 добу та маємо 14 осіб поранених. Звичайно, це багато, якщо гинуть чи травмуються люди. Проте якщо брати в порівнянні з минулим періодом (ми не беремо 2014-2015 роки) це, звісно, мало".

За словами Головнокомандувача ЗС України, рішення про вогонь у відповідь ухвалює командир на місці. Вчора, 24 листопада, вогонь не відкривали, бо проводили евакуацію пораненого, намагаючись його врятувати.

"Комбриг ухвалив рішення вогонь не відкривати, бо невідомо, чи вдалось би евакуювати військового", – наголосив генерал-полковник Руслан Хомчак.