Венедіктова розпорядилася перевірити "Велике будівництво" щодо злочинів. ДОКУМЕНТ

Офіс Генпрокурора почав перевірку дотримання законності під час будівництва доріг у межах програми "Велике будівництво", ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Копію розпорядження генпрокурора Ірини Венедіктової опублікувало видання "Букви", повідомляє Цензор.НЕТ.

В документі зазначається, що оприлюднена інформація правоохоронних органів, звернення громадян, а також результати журналістських розслідувань "свідчать про наявність непоодиноких випадків порушення закону та зловживань під час проведення закупівель, визначення вартості доріг і матеріалів, виконання і прийняття робіт під час будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг".

Тому Венедіктова рекомендує прокурорам організувати комплексне вивчення зазначених питань, "звернувши особливу увагу на законність використання бюджетних коштів, передбачених на будівництво".

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Вивченню підлягає період з початку 2019 року. Прокурори мають надіслати звіти в Офіс Генпрокурора. Рекомендації про те, що саме слід перевірити, розписано на 11 сторінках, наголошують "Букви".