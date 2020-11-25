Списання вагонів за віком: "Укрзалізниця" запропонувала компромісний варіант

"Укрзалізниця" запропонувала збалансоване і компромісне рішення щодо обмеження терміну служби піввагонів і зерновозів.

Про це йдеться в листі на адресу Міністерства інфраструктури від керівництва компанії "Укрзалізниця". Так, компанія пропонує обмежити 33-ма роками тільки термін служби піввагонів.

Що стосується зерновозів, то термін їхньої служби УЗ пропонує продовжити до 45 років. Як сказано в листі, компанія підтримує рішення відомства обмежити граничний термін служби вантажних вагонів. Але, в той же час, закликає пам'ятати про проблеми, з якими зіткнувся бізнес в Україні. "Впровадження цих заходів необхідно проводити з урахуванням можливостей вітчизняних вагонобудівних підприємств, фінансових можливостей власників і операторів рухомого складу, а також потреб підприємств України в залізничних перевезеннях", - підкреслюється в листі.

Нагадаємо, Мінінфраструктури опублікувало проєкт Наказу, яким запропонувало заборонити використання вагонів, термін експлуатації яких перевищує нормативний. Зокрема, пропонується заборонити продовжувати термін експлуатації піввагонів старше 33 років, з поступовим зменшенням цього терміну до 22 років в період 2021-2029 років. Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак у свою чергу заявив, що таке рішення вдарить насамперед по "Укрзалізниці", яка змушена буде списати більшість піввагонів і всі зерновози. Це буде коштувати компанії 15 млрд грн щорічно. Пізніше Державна регуляторна служба заблокувала наказ Мінінфраструктури: на їхню думку, відомство не надало достатньо даних про те, як обмеження терміну експлуатації вагонів відіб'ється на економіці України.