Відновлення імпорту струму з Росії зруйнує українську енергетику, - експерт

Імпорт електроенергії з Росії вбиває українських виробників і жодного економічного сенсу в ньому немає і бути не може.

Про це заявив голова Першої енергетичної асоціації України Василь Котко.

"За цих умов (профіциту генеруючих потужностей – прим.) який може бути імпорт електроенергії? Це просто душити своїх, щоб комусь дати роботу? Це перше. Тепер друге. Відверто кажучи, я не бачу ніяких ні економічних причин. Назвіть мені причини, з яких ми повинні дозволити цей імпорт, та ще й з Росії?", - заявив експерт.

За його словами, Росія має можливість демпінгувати на українському ринку завдяки заниженим внутрішнім цінам на природний газ і тим самим здатна за короткий період довести до банкрутства більшість українських електростанцій.

"Я завжди виступав проти будь-якого імпорту електроенергії з інших країн, тим більше з Росії і Білорусі Треба розглядати цю ситуацію з точки зору суспільного інтересу, державного інтересу, в цілому для держави, а не вишукувати, кому щось вигідно, і виходячи з цього, якісь приймати рішення в рамках ринку", - додав голова Першої енергетичної асоціації України.

Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався з жовтня 2019 по березень 2020 р. Усього Україна закупила понад 1 млрд кВт-год електроенергії. Прямі збитки енергосистеми від імпорту становили 3 млрд грн. Імпорт став причиною найбільшого за всю історію незалежності кризи на енергоринку і рекордних збитків державних енергокомпаній.