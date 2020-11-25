Суд у справі MH17 вирішив допитати російських військовослужбовців
Про це стало відомо в ході слухання в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Голова судової колегії Хендрік Стейнхейс заявив, що допит членів зенітно-ракетної бригади буде доцільним, щоб дізнатися, чи були вони залучені до транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук" в Україну.
Також було відзначено, що раніше Росія відмовляла в запитах на юридичну допомогу, але тепер суд допускає, що ситуація може змінитися в разі запиту від обвинуваченого або його адвокатів.
Інші вимоги захисту Пулатова у вигляді допиту експертів та свідків, які розглядають альтернативні версії катастрофи малазійського Boeing під Первомайському були відхилені. Прокурори наполягали на відхилення усіх клопотань захисту, крім допиту в якості свідка Сергія Дубінського, який фігурує як обвинувачений у справі.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.
У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.