Суд у справі MH17 вирішив допитати російських військовослужбовців

Окружний суд Гааги вирішив запросити на допит військових 53-ї зенітно-ракетної бригади Росії у статусі свідків у справі про катастрофу рейсу MH17. Цим судді частково задовольнили клопотання захисту обвинуваченого Олега Пулатова.

Про це стало відомо в ході слухання в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Голова судової колегії Хендрік Стейнхейс заявив, що допит членів зенітно-ракетної бригади буде доцільним, щоб дізнатися, чи були вони залучені до транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук" в Україну.

Також було відзначено, що раніше Росія відмовляла в запитах на юридичну допомогу, але тепер суд допускає, що ситуація може змінитися в разі запиту від обвинуваченого або його адвокатів.

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Інші вимоги захисту Пулатова у вигляді допиту експертів та свідків, які розглядають альтернативні версії катастрофи малазійського Boeing під Первомайському були відхилені. Прокурори наполягали на відхилення усіх клопотань захисту, крім допиту в якості свідка Сергія Дубінського, який фігурує як обвинувачений у справі.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.