Доплати і премії воїнам у зоні ООС ніхто не скасовує, - Хомчак
1 1447
Інформація про нібито скасування додаткових виплат і премій до грошового забезпечення військовослужбовцям, які виконують завдання в районі операції Об'єднаних сил, не відповідає дійсності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
"Жодних виплат на війні ніхто не скасовує і питання так не стоїть", - запевнив Хомчак.
За інформацією головнокомандувача, військовослужбовці як першої, так і другої ліній оборони отримуватимуть певні додаткові виплати і премії до грошового забезпечення в розмірі 17 тис., 6,5 тис. і 5 тис. грн.