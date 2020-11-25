Нацполіція провела обшуки в СТОВ "Батьківщина", яку підозрюють в розкраданні ДП "Івківці"

На території сільськогосподарського ТОВ "Батьківщина", яке є фігурантом корупційного скандалу навколо ДП "Івківці" в Чернігівській області та яке пов'язують з екснардепом від БПП Олегом Дмитренком, були проведені обшуки.

Юристу Дмитренка Володимиру Фролкову було вручено підозру в підробці документів і заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив активіст громадської організації "Народний контроль Чернігова" Сергій Головня, передає "ДС".

За його словами, обшуки в СТОВ "Батьківщина" відбулися "в рамках провадження у присвоєння і розкрадання державного майна".

"На території СТОВ "Батьківщина" були проведені обшуки та вручено повідомлення про підозру за ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)та ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) - юристу Дмитренка та екскерівнику ДП ДГ "Таврія" Володимиру Фролкову!" – написав Головня.

"Це дійсно подвиг і показник рішучих кроків Головного управління Національної поліції України в Запорізький області, як потрібно боротися із злочинними агробаронами, та разом з тим, нехай ці причинно-наслідкові дії колег стануть за приклад для поліцейських Чернігівської та Сумської області: так як Олег Дмитренко довгий час грабував державні підприємства і в цих областях, а саме: ДП ДГ "Івківці" на Чернігівщині, ДП ДГ "Іскра", ДП ДГ "Надія" на Сумщині!", — додав він.

Нагадаємо, 23 листопада народний депутат України, заступник голови фракції партії "Слуга народу" Павло Халімон повідомив, що експертиза Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України підтвердила штучний характер масштабних збитків державного підприємства (ДП) ДГ "Івківці" та оприлюднив висновки експертизи.

На початку жовтня цього року Халімон дав пресконференцію, на якій повідомив, що розкрив масштабну схему розкрадання бюджетних коштів держпідприємства "Івківці", яке належить Національній академії аграрних наук України.

Підприємство ДП "Івківці" штучно довели практично до банкрутства. Екскерівництво без погодження з Академією аграрних наук передали майже 1 300 га державної землі в обробку ТОВ "Батьківщина". ДП сплачувало приватній компанії за обробку власних земель за завищеною ціною. Крім того, весь прибуток забирала ТОВ незавершеним виробництвом за ціною втричі нижчою ринкової вартості товару. Можливі збитки складають щонайменше 10 млн. грн. за рік. Також Халімон повідомив, що фактичний хазяїн агрофірми "Батьківщина" екснардеп від БПП Олег Дмитренко запропонував 40 млн гривень хабаря, про що Халімон негайно проінформував Нацполіцію. Наразі прокуратурою проводиться розслідування за фактом розкрадання державних коштів на ДП "Івківці".

Такі схеми, за словами Халімона, існують на багатьох підприємствах Дмитренка, що спричинило збитки державі на суму близько 800 млн грн.