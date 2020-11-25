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У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови

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У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови
Партія "Слуга народу" висувала свого кандидата Олександра Склярова. Він отримав 38 їх 43 необхідних для обрання голосів.

За інформацією Цензор.НЕТ, окрім партії влади за нього віддали свої голоси ОПЗЖ та Батьківщина. Але їх не вистачило для обрання.

Одного голосу для обрання також не вистачило висуванцю партії "За майбутнє" Ярославу Москаленку.

Європейська солідарність перед початком голосування заявила, що їхня кандидатура Тетяни Семенової не набрала достатньої підтримки під час переговорів, тому "партія бачить своїм завданням формування дієвої та ефективної коаліції проукраїнських сил, аби захистити область від дилетантів у владі".

Як зазначила Тетяна Семенова: "Для нас наявність проукраїнської коаліції важливіше, аніж посади".

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    СН,ОПЗЖ і ...."Матьківщина" !!!"Матьківщина" це сміттєзвалище політичного непотребу ,гниди від московських вошей !!)))
  • Myko
    Зелька, жулька й жопоблок - кремлівські лакеї-козачки.
  • violator
    осторожно в выражениях . нельзя так про Жульку . а то нагрянет Иван Сулима . и вызовет на дуэль У Київській обласній раді провалилися перші вибори голови облради - Цензор.НЕТ 302
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