Уряд відновив видачу "пакунків малюка"

Кабінет міністрів відновив процедуру видачі натуральної допомоги новонародженим за програмою "пакунок малюка". Їх отримуватимуть усі народжені після 24 жовтня 2020 року.

Відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду 25 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Ми вносимо зміни до нещодавньої постанови про монетизацію "пакунку малюка". Кошти на фінансування цільової програми закладені як у бюджеті на цей рік, так і на наступний. Крім того, за пропозицією Мінцифри, ми плануємо замінити паперову довідку, яку видавав пологовий будинок на цифрову систему обміну інформацією", – розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Згідно з проєктом постанови Кабміну, "пакунок малюка" отримають всі народжені в період від 24 жовтня 2020 до 1 липня 2021 року. Видача "пакунку" має відбутися впродовж 30 днів з моменту народження дитини.

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